фото: Архив КП

В Саратовской области продают красную икру производителей-призраков. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Ведомство получило информацию от коллег из от Управлений Роспотребнадзора по Астраханской и Сахалинской областям, согласно которой на рынке РФ реализовывается икра предприятий-«призраков».

— В обороте на потребительском рынке ряда субъектов РФ была выявлена продукция «Икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления 10.08.22, производства вышеуказанного ИП Козлова В. В. При этом было установлено, что деятельность по производству икорной продукции указанный ИП не осуществляет, — пишет надзорный орган.

Помимо этого, на полках магазинов есть «Икра лососевая зернистая», на этикетке которой производителями указаны ООО «Персей» (Сахалинская область, город Корсаков, улица Крутая, 42) и его правопреемник ООО «Нави» (Сахалинская область, город Корсаков, улица Нагорная, 57).

При этом «Персей» на самом деле не производит рыбную икру с 2016 года, «Нави» — с 2017.

Роспотребнадзор сообщает, что при обнаружении фактов реализации рыбной продукции, красной икры данных производителей, просим информировать Управление (телефон «горячей линии» 8-800-100-18-58; телефон отдела надзора по гигиене питания (845-2) 22-88-48.

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