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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:21

Бусаргин: скоростной трамвай в Саратове начнут строить в начале 2023 года

Наталия Калинина
Роман Бусаргин на заседании в правительстве

Роман Бусаргин на заседании в правительстве

Скоростной трамвай в Саратове начнут строить в начале 2023 года, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин. Глава региона поручил разработать двухлетний график строительства скоростного трамвая.

В октябре Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городского трамвая в ООО «СГЭТ», учредителем которого является региональное правительство.

Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации. Проект маршрута №9 должны подготовить к 30 ноября, №6 и 8 – к 15 декабря, №3 – до конца года. На следующей неделе также планируется завершить проект развязки на Стрелке. Начать реализацию проекта должны в начале 2023 года.

Напомним, проект скоростного трамвая в Саратове стал возможен при поддержке Вячеслава Володина. Ранее он заявил о необходимости завершить строительство линии уже к 2025 году.

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