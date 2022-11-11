На сегодня, 11 ноября, в Саратовской области еще 91 человек заразился коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 297 481 зараженных в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 290 451 человек, за сутки — 65.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 5;
- 18-29 лет — 10;
- 30-49 лет — 20;
- 50-64 лет — 19;
- 65 и старше — 37.
С признаками ОРВИ поступил 91 человек.
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