На сегодня, 11 ноября, в Саратовской области еще 91 человек заразился коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 297 481 зараженных в регионе. Выздоровели с начала эпидемии 290 451 человек, за сутки — 65.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 5;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 20;

- 50-64 лет — 19;

- 65 и старше — 37.

С признаками ОРВИ поступил 91 человек.

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