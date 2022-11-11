Фото: Лада Мокроусова

В Саратове появится памятник ветеранам ВМФ и речникам-саратовцам. О проекте Лада Мокроусова рассказала в своем Телеграм-канале.

В этом году руководитель музея речного флота Александр Азовцев обратился в администрацию с просьбой об установке памятника речникам-саратовцам, погибшим в годы ВОВ. Он также попросил перенести на него мемориальную доску, снятую со здания речного вокзала на время ремонта здания.

В тоге был разработан проект целого мемориального комплекса в зеленой зоне, включающий в себя памятник погибшим морякам и речникам всех поколений и окружающую его благоустроенную территорию с якорем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.