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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:00

В Саратове появится памятник ветеранам ВМФ и речникам-саратовцам

Наталия Калинина
Фото: Лада Мокроусова

Фото: Лада Мокроусова

В Саратове появится памятник ветеранам ВМФ и речникам-саратовцам. О проекте Лада Мокроусова рассказала в своем Телеграм-канале.

В этом году руководитель музея речного флота Александр Азовцев обратился в администрацию с просьбой об установке памятника речникам-саратовцам, погибшим в годы ВОВ. Он также попросил перенести на него мемориальную доску, снятую со здания речного вокзала на время ремонта здания.

В тоге был разработан проект целого мемориального комплекса в зеленой зоне, включающий в себя памятник погибшим морякам и речникам всех поколений и окружающую его благоустроенную территорию с якорем.

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