Утром 11 ноября в Саратове встали трамваи № 3

Сегодня, утром 11 ноября, в Саратове прекратилось движение трамваев по маршруту № 3, о чем сообщается в паблике СГЭТ ВКонтакте.

Сначала они перестали ходить от Вишневой до Стрелки. Причиной стала пропажа напряжения в оба направления.

Сейчас трамваи №3 снова стоят. На остановке «Торговый центр» по пути на 6-ю Дачную произошла поломка подвижного состава.

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