В Саратове планируют спилить и обрезать более 100 деревьев. Информация об этом размещена на сайте мэрии города.

Сегодня, 11 ноября, в Саратове комиссия по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений рассмотрит вопрос о вырубке 30 деревьев и обрезке более 70. Больше всего проблемных деревьев — 9 — планируют снести на территории детского сада № 246 на улице Чернышевского.

Заявка поступила от самого учреждения. По сведениям его сотрудников, деревья под снос сухие и растут под наклоном.

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