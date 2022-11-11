Скриншот с видео ВГТРК Саратов
В Саратове в микрорайоне «Городские просторы» откроются детская и взрослая поликлиники. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.
Медучреждения в новом микрорайоне «Городские просторы» начнут работать в январе 2023 года. В настоящее время на объектах завершается ремонт и закупается необходимое медицинское оборудование. Реализацию проекта держит на личном контроле Губернатор области Роман Бусаргин.
В новых поликлиниках можно будет получить консультацию узких специалистов, а также сделать маммографию, рентген и флюорографию. Кроме того, в медучреждении планируют открыть государственную аптеку.
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