В Саратове перекроют улицу Рахова из-за работ энергетиков. Об этом сообщает компания «Т Плюс».

Сегодня, 11 ноября, перекроют участок улицы Рахова от Большой Казачьей до Вавилова. Перекрытие продлится в период с 9.00 до 17.00. На время работ там поставят соответствующие знаки и ограждения. Поясняется, что это нужно «для выполнения работ по подготовке тепловых сетей к зиме».

Автомобилистам советуют заранее продумывать маршрут движения.

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