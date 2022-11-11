В Саратовской области воздух прогреется до +9 градусов

Сегодня, 11 ноября, в Саратове будет спокойный и облачный день, о чем сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове небо затянуто густыми облаками весь день. Температура днем колеблется в районе +6 градусов, хотя по ощущениям на несколько градусов холоднее. Дует юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 м/с и отдельными порывами до 10 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность. В большинстве районов осадков не ожидается. Можно ожидать туман с видимостью 500 – 1000 метров. Ветер дует западной четверти, со скоростью 6 - 11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с..