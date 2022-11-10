Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 15:34

Мобилизованные из Саратовской области обороняют правый берег Днепра

Войска усилены Росгвардией
Наталия Калинина
Саратовский боец рассказывает военкору о своей работе

Саратовский боец рассказывает военкору о своей работе

На сегодня, 10 ноября, мобилизованные из Саратовской области обороняют правый берег Днепра в районе Энергодара, об этом известно из репортажа военкора RT Ильи Васюнина, который побывал в их расположении.

На позиции мобилизованных неоднократно пытались высадиться дрг ВСУ, однако они смогли отбить множество атак.

В представленном ролике было рассказано о том, как наши бойцы наблюдают за передвижениями противника и корректируют огонь артиллерии. Полное видео смотрите в нашем Телеграм-канале.