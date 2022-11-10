Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 13:57

Мельница в Красном Куте стала памятником архитектуры

Евгений Бадиков
фото: tursar.ru

фото: tursar.ru

Мельница в Красном Куте стала памятником архитектуры. Об этом стало известно из опубликованного приказа зампредседателя комитета культурного наследия Саратовской области Веры Афанасьевой.

Согласно тексту документа, паровая мельница на улице Вокзальной в Красном Куте включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Мельница немсельскосоюза построена в 1911 году.

Стилистическое решение фасадов –«эклектика» с элементами «модерна» с характерной для промышленной архитектуры насыщенностью декора фасадов; материал наружных стен – красный глиняный кирпич; характер наружной отделки – лицевая кирпичная кладка с использованием лекального кирпича.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.