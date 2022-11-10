УФАС оштрафовало администрацию Саратова за нарушения при благоустройстве сквера имени Юрия Гагарина в Заводском районе, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Волжский районный суд г подтвердил законность вынесенного постановления в адрес должностного лица Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.

Выяснилось, что в 2021 году благоустройство сквера шло в обход процедуры торгов путем предоставления субсидии МУП «Саргорсвет». Общий размер субсидий за 2020-2021 годы составил около 80 миллионов рублей.

Саратовское УФАС увидело в этом признаки антиконкурентного соглашения. Должностное лицо Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей.