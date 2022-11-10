В Саратовской области появятся спортплощадки для инвалидов

Саратовская область продолжает участие в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Так, в следующем году в пяти муниципалитетах региона появятся спортивные площадки ГТО. Об этом сообщает областное министерство молодежной политики и спорта.

Планируется, что каждая площадка займет площадь более 300 кв. м., на ней разместятся уличные тренажеры. Спортинвентарь будет доступен для людей всех возрастов и физических возможностей, в том числе, маломобильных людей.

Также в новом году на стадионе Авангард установят скалодромный комплекс, удовлетворяющий требованиям соревнований Всероссийского уровня. Кроме того, планируется построить площадку для занятий воркаутом.

На выполнение работ уже выделены средства из федерального бюджета. Сообщается, что на эти деньги также проведут закупку спортоборудования и инвентаря в ДЮСШ области.

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