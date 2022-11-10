Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 ноября 2022 12:51

В правительстве Саратовской области назначены три министра

Наталия Калинина

В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения. Соответствующие постановления от 10 ноября подписал Роман Бусаргин.

На должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра промышленности и энергетики Саратовской области назначен Михаил Торгашин.

Министром финансов Саратовской области стала Ирина Бегинина, а министром внутренней политики и общественных отношений Саратовской области – Наталья Трошина.

Напомним, 9 ноября, кандидатуры Михаила Торгашина и Ирины Бегининой были согласованы депутатами Саратовской областной Думы.