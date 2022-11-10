В правительстве Саратовской области назначены три министра

В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения. Соответствующие постановления от 10 ноября подписал Роман Бусаргин.
На должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра промышленности и энергетики Саратовской области назначен Михаил Торгашин.
Министром финансов Саратовской области стала Ирина Бегинина, а министром внутренней политики и общественных отношений Саратовской области – Наталья Трошина.
Напомним, 9 ноября, кандидатуры Михаила Торгашина и Ирины Бегининой были согласованы депутатами Саратовской областной Думы.