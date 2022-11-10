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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:00

Парковки у саратовских ТЦ предлагают отдать под ночные стоянки

Евгений Бадиков
Заседание круглого стола

Заседание круглого стола

Парковки у саратовских ТЦ предлагают отдать под ночные стоянки. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября, в ходе заседания круглого стола облдумы по градостроительным нормам.

В Саратове предлагают на законодательном уровне утвердить правило, согласно которому бизнес по ночам будет предоставлять зоны возле торговых центров под парковку. Предложил подобный вариант заведующий кафедрой архитектуры СГТУ имени Гагарина Сергей Дядченко.

Поддержала его и депутат областной Думы Юлия Литневская. По ее словам, использование свободных немногих площадей существенно разгрузит дворы и придомовые территории, которые не являются парковочной зоной.

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