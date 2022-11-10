Заседание круглого стола

В Саратовской области 22 муниципальных района не установили максимальное расстояние социальных объектов от жилых домов. Об этом стало известно сегодня, 10 ноября, в рамках круглого стола при Саратовской областной думе.

Депутат Александр Бурмак («ЕР») напомнил, что согласно Градостроительному кодексу РФ муниципальные власти должны устанавливать максимально расстояние от жилых домов до школ, детсадов. Бурмак отметил, что в Саратовской области был принят, согласно которому, начиная с 2023 года власти Саратова, Энгельсского и Балаковского районов передадут эти полномочия региональным чиновникам.

Анастасия Пузанова представила анализ региональных нормативов, в числе которых отдельной графой шли нормативы Энгельса, Саратова и Балаково. Показатели различаются, так в Саратове расчет машиномест при строительстве идет от уровня комфортности жилья и в "бизнес"-сегменте достигает 1,4 на человека, а в стандартном сегменте - 0,85.

Кроме того, зампред правительства Павел Мигачев сообщил, что порядка 5,5 процентов всех муниципалитетов в регионе еще не разработали такие правила строительства – «нормативы градостроительного проектирования». МНГП нет в Воскресенском, Елшанском и Синодском МО, а в Хвалынском районе – в городе Хвалынске, Алексеевском, Благовещенском, Возрожденческом, Елшанском, Северном и Сосново-Мазинском МО.

Расчетные показатели в отношении объектов образования не установили в 22 муниципальных образованиях Александрово-Гайского, Аткарского, Балтайского, Ивантеевского, Федоровского муниципальных районов Саратовской области. Информация об этом доведена до прокуратуры региона, сообщает помощник прокурора области Иван Гусев.

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