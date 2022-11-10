В Саратове отложили присоединение Сторожевского МО

В Саратове решили отложить присоединение Сторожевского МО, о чем было заявлено сегодня, 10 ноября, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения Саратовской городской думы.

Депутаты одобрили проект изменений в Закон Саратовской области «О преобразовании Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципального района, МО «Город Саратов».

Было заявлено о необходимости переноса срока вступления Закона в силу. Дело в том, что Татищевскому району, в рамках программы развития сельских территорий, были выделены средства на строительство асфальтовой дороги от села Сторожевка до деревни Зеленкино, было также запланировано и начато строительство двух мостов. В случае выхода района из проекта, средства на реализацию проектов перестанут поступать.