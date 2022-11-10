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НовостиЗдоровье10 ноября 2022 9:54

В Саратовской области всего три пациента с коронавирусом остаются на ИВЛ

Наталия Калинина
Олег Костин 10.11.22

Олег Костин 10.11.22

В Саратовской области остаются пациенты с коронавирусом на ИВЛ. Об этом сегодня, 10 ноября, в рамках очередного брифинга сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

Общее количество больных по области достигло 297 390 человек. Из них 38,99 процента составляют мужчины, то есть 115 957 человек, а 61,01 – женщины, то есть 181 433 человек.

В регионе 922 человека сейчас лечатся амбулаторно. Из них у 53 диагностировано воспаление легких, 12 остаются на кислородном обеспечении, а три на ИВЛ.