Контрактника из Саратовской области наградили за участие в спецоперации на территории Украины

Фото: ЗАТО Светлый. Официально / Telegram

Военнослужащиго-контрактника из ЗАТО Светлый Саратовской области Сергея Ковалева наградили за участие в спецоперации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал администрации городского округа.

Сергей находился в зоне боевых действий с 24 февраля – первого дня проведения СВО. Боец покинул бывшую территорию Украины 26 июня.

Контрактник с пяти лет занимался различными единоборствами, сейчас продолжает заниматься спортом. Парень закончил школу в ЗАТО, позже его семья переехала в Саратов, где Сергей поступил в геологический колледж.

После окончания колледжа Сергея призвали в армию, он служил в Белгородской области, а позже подписал контракт с Минобороны. После года службы по контракту, пользуясь своим отпуском, молодой человек приехал в Саратов и поступил в СГАУ, став студентом-заочником, сейчас он учится на втором курсе.

Мама солдата рассказала, как ждала вестей от Сергея, когда он находился в зоне СВО:

– Все дни проходили в напряжении и ожидании, от звонка до звонка. Один раз было, он 15 дней не выходил на связь. А мы ждали и молились. –

Сергей вернулся на малую родину незадолго до своего 22-летия и сразу отправился закрывать сессию. Сейчас молодой человек надеется связать свое будущее со службой в МВД.

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