Заведующую детским садом в Саратове оштрафовали на 10 тысяч за травмировавшегося воспитанника

Сотрудников детсада в Ленинском районе Саратова наказали из-за воспитанника, получившего травму. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Во время прогулки ребенок получил травму «при использовании игрового оборудования». Ведомство отмечает, что происшествие произошло из-за недостаточного внимания к детям со стороны воспитательницы группы. Мальчик был госпитализирован.

– По закону сотрудники образовательных организаций обязаны принимать меры, направленные на обеспечение безопасности детей, а также на профилактику несчастных случаев с обучающимися во время их пребывания в организации. – напоминает надзорное ведомство.

Заведующей дошкольным учреждением вынесено представление, кроме того, она оштрафована по административной статье на 10 тысяч рублей. Воспитательница привлечена к дисциплинарной ответственности.

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