Губернатор Саратовской области поздравил полицейских с профессиональным праздником

Глава губернии Роман Бусаргин поздравил полицейских с днем сотрудника внутренних дел. Поздравление размещено на официальном сайте правительства Саратовской области.

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Служить закону, охранять правопорядок, защищать спокойную жизнь людей – ваша профессия. Исключительно важная для общества, для государства. И при этом очень сложная, порой связанная с риском для жизни, ведь вы должны противостоять всем опасностям и угрозам. Ваши служебные будни складываются из большого мужества и самоотверженности.

Сегодня современные вызовы ставят непростые задачи, для решения которых нужны новые подходы. Для действенного ответа на эти вызовы потребуются ваши усилия, компетентность, собранность, принципиальность в служении законности.

Спасибо за ответственную работу, искренние слова благодарности ветеранам за многолетний труд и верность долгу.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Счастья, здоровья, успехов, всего самого доброго вам и вашим близким!» — пожелал в письме Бусаргин.

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