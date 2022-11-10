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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:38

Более 80 процентов мобилизованных из Саратовской области получили региональные выплаты

Основной причиной, по которой выплаты дошли еще не до всех военнослужащих власти называют ошибки при указании реквизитов банковских карт
Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Большая часть мобилизованных из Саратовской области уже получила единовременную региональную выплату. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Бусаргин вновь посетил пункт дислокации мобилизованных и пообщался с призванными. На встрече губернатор сообщил что выплаты получили 80% военнослужащих.

Самой частой причиной, по которой деньги еще не поступили на счет солдат, глава губернии назвал ошибки при передаче реквизитов банковских карт в военкоматах. Чиновник рассказал призванным, что профильные сотрудники уже занимаются уточнение данных реквизитов. Как только данные скорректируют, средства поступят на счета.

Кроме того, Бусаргин пообщался с мобилизованными об условиях их проживания в пункте дислокации. Военные попросили главу региона устранить несколько незначительных замечаний в казарме – заменить сломанный холодильник, утеплить дверь от сквозняков и закрепить линолеум. К губернатору обращались и с вопросами «личного характера», он пообещал разобраться в каждой ситуации и помочь каждому призванному.

Также солдаты попросили организовать прием у стоматолога – Бусаргин уже дал соответствующее распоряжение областному Минздраву, на этой неделе ведомство должно его выполнить.

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