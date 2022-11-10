Более 80 процентов мобилизованных из Саратовской области получили региональные выплаты

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Большая часть мобилизованных из Саратовской области уже получила единовременную региональную выплату. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Бусаргин вновь посетил пункт дислокации мобилизованных и пообщался с призванными. На встрече губернатор сообщил что выплаты получили 80% военнослужащих.

Самой частой причиной, по которой деньги еще не поступили на счет солдат, глава губернии назвал ошибки при передаче реквизитов банковских карт в военкоматах. Чиновник рассказал призванным, что профильные сотрудники уже занимаются уточнение данных реквизитов. Как только данные скорректируют, средства поступят на счета.

Кроме того, Бусаргин пообщался с мобилизованными об условиях их проживания в пункте дислокации. Военные попросили главу региона устранить несколько незначительных замечаний в казарме – заменить сломанный холодильник, утеплить дверь от сквозняков и закрепить линолеум. К губернатору обращались и с вопросами «личного характера», он пообещал разобраться в каждой ситуации и помочь каждому призванному.

Также солдаты попросили организовать прием у стоматолога – Бусаргин уже дал соответствующее распоряжение областному Минздраву, на этой неделе ведомство должно его выполнить.

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