Сегодня, 10 ноября, в Саратове ожидается прохладный, пасмурный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +4 градусов утром до +6 во второй половине дня. Пасмурная погода. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +7 градусов, переменная облачность, местами слабый дождь.

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