На новую психиатрическую больницу Саратовская область потратит 35 миллионов рублей. Соответствующий конкурс для подрядчиков размещен на Госзакупках.

Согласно документу, новый комплекс ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» должен включать 1000 коек, 40 мест дневного пребывания и диспансерное отделение на 160 посещений в смену. На реализацию проекта область готова выделить до 35 миллионов рублей из бюджета.

Подать заявку на участие в конкурсе подрядчики могут до 16 ноября, 17 ноября будут подведены итоги.

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