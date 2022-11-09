Саратовским кинотеатрам выделено 10 миллионов рублей на показы фильмов для молодежи. Об этом сообщает министерство культуры области.

По поручению главы региона Романа Бусаргина был проведен конкурс на предоставление субсидий кинотеатрам для организации бесплатных кинопоказов в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Общая сумма субсидий составила 10 миллионов рублей.

Победителями конкурса стали организации: ООО «Семь кадров», ООО «Новый мир», ООО «СИНЕМА Плюс», ООО «СИНЕМА 77», ООО «Кристалл», ООО «Кино-Плаза», ООО «Люмен Фильм НН», ООО «Гарант Аутсорсинг», АО «Синема Парк» и ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники». Каждой выделены суммы от 806 тысяч до 1 миллиона рублей.

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