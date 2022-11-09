Крупнейший саратовский совхоз удвоил производство овощей

Фото: Роман Бусаргин

Крупнейший совхоз Саратовской области удвоил производство овощей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Бусаргин.

Совхоз «Весна» - крупнейший в области производитель овощей в закрытом грунте. На предприятии трудится 600 человек, средняя зарплата по словам руководителей составляет 47 тысяч рублей.

Предприятие имеет в своем распоряжении 25 гектаров теплиц. Удвоить объемы производства позволила установка искусственного освещения, с ней выращивать овощи можно круглый год.

- Огурцы, помидоры, салат, цветы и рассада предприятия представлены в торговых сетях и собственных точках продаж. Продукты известны многим саратовцам и пользуются у них хорошим спросом, - отметил губернатор.

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