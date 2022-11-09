Ольге Алимовой удалось найти в Госдуме сторонников сохранения памятников Ленину

Вячеслав Володин согласился с Ольгой Алимовой в вопросе защиты памятников Ленину в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин согласился с Ольгой Алимовой в вопросе защиты памятников Ленину в России. Об этом депутат Госдумы от КПРФ сообщила в своем Телеграм-канале.

Алимова подняла вопрос сохранения памятников советской эпохи на территории России в ходе обсуждений реализации нацпроекта «Культура». Коммунистка обратилась напрямую к министру культуры страны Ольге Любимовой.

Любимова согласилась, что памятники советской эпохи необходимо поддерживать в достойном состоянии, что и происходит по всей стране, несмотря на скудное финансирование.

Свою позицию высказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин – он призвал не перегружать ведомство проблемами памятников в регионах, и призвал депутатов самостоятельно «брать шефство» над монументами.

Володин также подчеркнул, что идеологически «Единая Россия» является оппонентом идеологии КПРФ, но это не касается вопроса сохранения памятников советского прошлого.

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