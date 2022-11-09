Молочный бренд из Энгельса начал производить сгущенку

Фото: minselhoz64 / Telegram

Региональный бренд из Саратовской области расширил линейку своей продукции сгущенным молоком. Об этом сообщает Минсельхоз региона в своем телеграм-канале.

Саратовская сгущенка выпускается по ГОСТу из настоящего коровьего молока, в рецептуре используют лишь натуральные ингредиенты. В магазинах лакомство можно будет найти в упаковках двух видов – классическая бело-синяя жестяная банка (370 грамм), или герметичный вакуумный дой-пак (270 грамм).

В ведомстве уточнили, что речь идет о продукции торговой марки «Село Удоево», купить сгущенку из Саратовской области уже можно в сети магазинов компании-производителя.

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