В Саратове будут судить случайно убившего пациента врача. В суд передано дело о причинении смерти по неосторожности, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в Заводском районе 24 января 2021 года. Врач-эндоскопист одной из частных клиник провел пациенту диагностику верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которая называется фиброгастродуоденоскопия. Он допустил ошибку и спустя несколько дней пациент умер.

Следователи выявили прямую связь между медицинским вмешательством и смертью пациента. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.