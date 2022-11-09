Постановление от 8.10.22

Жителям Саратовской области запретили выходить на лед с 25 ноября. Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

Запрет будет вводиться два раза в год – осенью, пока лед не обретет достаточную прочность, и весной –до окончания паводка.

За выход на лед в период действия запрета можно получить административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Запрет не распространяется на проведение спасательных и других неотложных работ. Выход на лед будет запрещен только в тех местах, где установлены соответствующие запрещающие знаки.