Стало известно о затратах из областного бюджета на соцподдержку, развитие дорог и транспорта

фото: Архив КП

Ирина Бегинина, утвержденная в должности министра финансов региона в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Саратовской областной думы, рассказала о затратах на меры соцподдержки и развитие дорог.

Так, по словам Бегининой, в качестве поддержки нуждающимся семьям из облбюджета выделено 550 млн рублей. Региональный министр отметила, что ведомство планирует возобновить практику поощрения за успехи в сфере соцэкономразвития. В докладе чиновница упомянула и проект обустройства территории старого аэропорта – на него за следующие четыре года планируется потратить более шести миллиардов рублей.

Отвечая на вопрос депутата облдумы от партии ЛДПР Дмитрия Пьяных, Бегинина отметила, что ведомство продолжит снижать нагрузку на бюджет, обслуживая госдолг региона. – В этом году у нас нет банковских кредитов, есть только обязательства по небольшому облигационному займу. – рассказала Бегинина, отметив, что это беспрецедентная ситуация для нашего региона.

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