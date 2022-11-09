В Саратове исправили скандальный плакат «Я худею»

Баннер в обновленном виде

На сегодня, 9 ноября, скандальный билборд с надписью «Я худею» в Саратове снят. Недовольные им граждане могут праздновать победу.

Напомним, ранее саратовцев возмутила реклама суши-бара «Сытый угорь», расположенная на пересечении Танкистов и Навашина. На ней содержалась надпись «Я худею», где необходимая для комического эффекта буква была уменьшена. Шутку многие граждане не оценили и обратились в администрацию с просьбой баннер убрать, что оперативно и было сделано.

Теперь на билборд наклеили полосу со шрифтом, который никого не будет смущать.