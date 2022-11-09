На поликлиники в Юбилейном и микрорайоне «Звезда» из регионального бюджета выделено 575 млн рублей

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Сегодня, 9 ноября, прошло внеочередное заседание Саратовской областной думы. После согласования кандидатуры Ирины Бегининой в качестве главы финансового ведомства области (ранее более года занимала пост и.о. главы минфина), чиновница выступила перед депутатами.

Бегинина отчиталась перед облдумой о тратах регионального бюджета на реализацию государственных социальных программ. Так, по словам чиновницы, суммарно эти расходы выросли в 2,4 раза до 14 млрд рублей – средства выведены на реконструкцию Театра оперы и балета и строительство онкодиспансера.

В регионе продолжает осуществляться программа по обеспечению жильем медработников – по словам главы регионального ведомства, второй год на эти цели выделяется 332 млн рублей. Кроме того, на строительство поликлиник в Юбилейном и микрорайоне «Звезда» из регионального бюджета выделено около 575 млн рублей.

– Необходимо грамотно распорядится выделенными финансами, а это необходимо делать при тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти. – отметила Бегинина.

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