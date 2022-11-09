Саратовцам запретят выходить на лед с 25 ноября. Постановление подписано главой региона Романом Бусаргиным.

Согласно тексту документа, за выход на лед в период действия запрета будет взиматься административный штраф в размере двух тысяч рублей. Стоит отметить, что запрет не распространяется на случаи с проведением спасательных, других неотложных работ.

Когда лед наберет достаточную крепость, выход на лед будет запрещен только в местах с соответствующими запрещающими знаками.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.