Сотни жителей Ленинского района Саратова остались без отопления и горячей воды

фото: Архив КП

Сегодня, 9 ноября, сотни жителей Ленинского района Саратова остались без отопления. Об этом сообщает Администрация Ленинского Саратова.

Причина заключается в работах Саратовского филиала ПАО «ТПлюс» по переврезке смонтированного трубопровода в действующую сеть по улице Тверская. Тепло энергетики обещают вернуть в полночь 10 ноября.

Адреса отключений:

ул. Лунная, 2/6, 5, 16, 18,14, 24, 25а,27, 27а, 29, 31, 33, 41, 43, 43а, 43б, 45,

ул. Вишневая, 4, 6,11,13,15, 13а, 18, 20,

Вишневый проезд, 5, 6, 7, 10,12, 8, 2а, 3, 4,

ул. Деловая, 7, 9, 11, 15, 26, 26а,

Деловой проезд, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,

ул. Школьная, 25, 27,

ул. Тверская, 29, 29а, 31/1, 31/2, 36Б, 38, 40, 40а, 47,49, 51,

ул. Саперная, 10а,12,12а, 14,16, 20, 22

ул. Одесская,7а, 9, 11, 13,15

пр. 50 лет Октября, 57а, 69,71,73,63,65,67

ул. Курдюмская,69, 65, 65а, 67, 73, 88, 86, 86а, 90,92/1, 92/2

ул. Телеграфная,12

1 Телеграфный проезд, 2, 4, 10,12

2 Телеграфный проезд, 3, 5, 7, 9

Также будут снижены параметры подачи отопления в домах, запитанных от котельной по ул. Мира, 7б по адресам:

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18, 9б;

ул. Одесская, 1, 2, 3, 4 , 5, 5а, 5б, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а,16, 24, 24а, 24б, 26, 24в;

Ул. Международная, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18;

Международный проезд, д. 1, 3, 7, 9, 43, 44;

Одесский переулок, 245;

Работы проводит ПАО "Т Плюс", телефон: 24-57-36

Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73

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