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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:17

На посту министра финансов Саратовской области утверждена Ирина Бегинина

Бегинина уже находилась в статусе и.о. главы минфина с мая прошлого года
Авторы (2):
Евгений Бадиков
Роман Хвалин
Внеочередное заседание Саратовской областной думы

Внеочередное заседание Саратовской областной думы

Фото: Евгений Бадиков

9 ноября в Саратовской областной думе прошло внеочередное заседание, в повестке дня значилось обсуждение кандидатуры Ирины Бегининой на должность министра финансов региона.

В ходе обсуждения председатель регсовета партии «Единая Россия» Алексей Антонов поддержал кандидатуру Бегининой на пост областного министра. Депутат также напомнил, что вероятное назначение уже обсуждалось на комитете. – Сложно найти у нас более опытного и знающего специалиста. нам всегда удаётся вести конструктивный диалог, всегда открыта для делового общения. – подытожил Антонов, попросив согласовать назначение Бегининой.

В ходе голосования назначение Бегининой согласовали – 28 депутатов проголосовали за, пятеро воздержались, чиновница поблагодарила губернатора области и депутатов за оказанное доверие. Своей основной задачей на посту Бегинина назвала обеспечение сбалансированности бюджета и выполнение обязательств перед жителями.

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