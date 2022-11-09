На посту министра финансов Саратовской области утверждена Ирина Бегинина

Внеочередное заседание Саратовской областной думы Фото: Евгений Бадиков

9 ноября в Саратовской областной думе прошло внеочередное заседание, в повестке дня значилось обсуждение кандидатуры Ирины Бегининой на должность министра финансов региона.

В ходе обсуждения председатель регсовета партии «Единая Россия» Алексей Антонов поддержал кандидатуру Бегининой на пост областного министра. Депутат также напомнил, что вероятное назначение уже обсуждалось на комитете. – Сложно найти у нас более опытного и знающего специалиста. нам всегда удаётся вести конструктивный диалог, всегда открыта для делового общения. – подытожил Антонов, попросив согласовать назначение Бегининой.

В ходе голосования назначение Бегининой согласовали – 28 депутатов проголосовали за, пятеро воздержались, чиновница поблагодарила губернатора области и депутатов за оказанное доверие. Своей основной задачей на посту Бегинина назвала обеспечение сбалансированности бюджета и выполнение обязательств перед жителями.

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