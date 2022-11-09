Фото администрации Волжского района

В Саратове вандалы повредили мемориал Олега Табакова. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Волжского Саратова.

Местный чиновники опубликовали фотографию исцарапанного портрета артиста. Напомним, лишь недавно мемориал был отреставрирован.

— Памятная стена не единожды восстанавливалась силами администрации, однако, спустя некоторое время, неизвестные лица повторно совершали вандальные действия. Данный вопрос взял на личный контроль, поврежденные элементы будут восстановлены в течение недели, — подчеркнул глава администрации Волжского района Владимир Бьятенко.

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