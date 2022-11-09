Саратовская облдума назначила Михаила Торгашина министром промышленности и энергетики

9 ноября прошло внеочердное заседание Саратовской облдумы Фото: Евгений Бадиков

Первым из них обсудили согласование кандидатов на должности двух членов облправительства. Депутатам предлагается рассмотреть Михаила Торгашина на должность зампреда областного правительства-министра промышленности и энергетики (сегодня последний день на этом посту проводит Андрей Архипов). Также на должность министра финансов предложена кандидатура Ирина Бегинина (она является и.о. главы регионального министерства финансов с мая прошлого года).

Перед рассмотрением вопроса кадровых назначений председатель мандатной комиссии Александр Бурмак озвучил результаты рассмотрения спикера облдумы Михаила Исаева. Бывший градоначальник Саратова призвал дать оценку действиям депутатов-коммунистов на заседании 26 октября.

Представителей КПРФ Александра Анидалова и Владимира Есипова признали нарушителями регламента заседания за то, что перебивали выступающих и выкрикивали с места без разрешения председательствующего. Исаев напомнил коммунистам о существовании регламента и закона о статусе депутата.

После депутаты перешли к обсуждению кандидатуры Михаила Торгашина для согласования на пост. Вице-губернатор региона Игорь Пивоваров отметил, что кандидат обладает всеми необходимыми компетенциями для работы зампреда-министра промышленности и энергетики.

Представители комитета по строительству и самоуправлению также положительно высказались в пользу назначения Торгашина, напомнив, что кандидат уже работал в должности министра промышленности Пензенской области.

Сам кандидат, выступая перед областной думой отметил важность промышленного комплекса в экономической жизни региона. Торгашин признал, что промышленность находится в непростой ситуации из-за геополитической нестабильности, но призвал использовать сложившуюся обстановку на пользу региона.

Кандидат призвал развивать программу льготного кредитования и промышленной ипотеки для предприятий региона, поддержать сертификацию и экспорт, сформировать эффективные взаимосвязи на рынке труда.

Своей целью на посту Торгашин видит нацеленность на достижение технологического суверенитета – регион должен занять свою нишу в промышленной жизни страны, несмотря на санкционные ограничения, необходимо также повышать уровень разработок. Выступающий также отметил необходимость создания конкурентного уровня заработной платы.

Точками роста промышленности Саратовской области Торгашин считает прежде всего нефтехимическое производство, обеспечивающее высокую добавочную стоимость, а также производство электротранспорта и сложных изделий.

В ходе голосования кандидатуру Торгашина одобрили 28 депутатов, пятеро воздержались, голосов против не было.

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