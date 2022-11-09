В Саратове снова отключат светофор

Источник: Архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светофор на перекрестке улиц Панфилова и Бережная не будет работать с 9 до 12 утра из-за проведения СПГЭС плановых работ. Городские власти просят водителей ориентироваться в потоке по знакам приоритета и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, сегодня, 9 ноября из-за планового ремонта не будет работать светофор в центре Саратова – на пересечении улиц Рабочая и Хользунова.

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