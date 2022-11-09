За сутки коронавирус выявили у 66 саратовцев

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрированы 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На сегодня в регионе 297 311 заболевших, с начала пандемии выздровели 290 336 человек, в том числе за прошедшие сутки – 94. За весь период пандемии от коронавируса скончался 6001 житель Саратовской области, с июля о летальных исходах не сообщалось.

На амбулаторном лечении продолжают находиться 894 жителя региона, в стационарах – 80.

Больше всего заболевших за последние сутки выявили в Саратове – 24 человека, в Балаковском районе – 8, Балашовском – 7, Энгельсском – 4.

Большая часть заболевших старше 50 лет – 42 человека, среди заболевших жителей региона младше 30 лет – всего 11 человек.

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