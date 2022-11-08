Роман Бусаргин провел инспекцию бомбоубежищ. Об этом сообщили по итогам заседания оперативного штаба Саратовской области по режиму базовой готовности.

В Саратовской области идет подготовка к плановым Всероссийским командно-штабным учениям по гражданской обороне. Условную ликвидацию условной ЧС будут проводить 9 ноября сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области.

В ближайшее время также пройдет инспекция по защитным сооружениям гражданской обороны. В рамках нее проверят более 1 тысячи подобных объектов, в том числе бомбоубежищ.