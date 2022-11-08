Администрация Саратова поручила снести 140-летний дом в центре

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В центре города снесут два аварийных дома. Соответствующие распоряжения за подписью и.п. главы Саратова Лады Мокроусовой появились сегодня на официальном сайте мэрии.

Сроком до 1 ноября 2024 года собственников обязали снести одноэтажный дом по адресу Чернышевского, 157 к.3 лит. В. Дом построен в 1882 году, по сведениям ресурса «Реформа ЖКХ» в нем живут 13 человек.

В еще одном документе, также опубликованном сегодня, собственников дома 75 на улице Челюскинцев обязали до 1 апреля 2024 реконструировать одну из пристроек (под литерой А) и снести пристройки В и Г.

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