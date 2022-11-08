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НовостиОбщество8 ноября 2022 14:16

Андрей Архипов покидает пост министра промышленности и энергетики Саратовской области

Евгений Бадиков

Андрей Архипов покидает пост министра промышленности и энергетики Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора.

Завтра, 9 ноября, у Архипова последний рабочий день. Он уходит с поста главы ведомства по собственному желанию.

— На эту должность внесена кандидатура Михаила Торгашина. Назначение может состояться только после согласования с депутатами областной думы, - сообщает пресс-секретарь губернатора Диана Бурлаченко.

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