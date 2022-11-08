Мария Усова: Госдума отклонила скандальный закон о рекламе

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Сегодня, 8 ноября, Государственная дума отклонила закон о рекламе. Об этом в своем телеграм-канале рассказала депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор «КП-Саратов» Мария Усова.

По словам Усовой, в первом чтении законопроект прошел, но вызвал массу негатива в профессиональном сообществе и ФАС. Речь шла о монополизации рекламного рынка в стране путём создания единого оператора цифровой рекламы.

— Панков говорит — «Сегодня голосую за отклонение закона о рекламе, он снимается с рассмотрения Государственной Думы. Изучив мнение общественников и мнения специалистов!»

Ура! Депутаты СЛЫШАТ специалистов! Знаю, что к Панкову ранее обращался известный художник и директор компании по размещению наружной рекламы «Эстетика» Владимир Ракчеев.

Созвониться с Ракчеевым не удалось, но думаю, что он и все остальные рекламщики сегодня откроют шампанское, — высказалась издатель.

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