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НовостиОбщество9 ноября 2022 3:30

В Саратове 9 ноября прогнозируют до пяти градусов тепла и облачную погоду

Осадков не ожидается, в Саратове и области будет дуть слабый Юго-Западный ветер
Роман Хвалин
Погода на 9 ноября в Саратове

Погода на 9 ноября в Саратове

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра в Саратове ожидается пасмурный день, температура воздуха достигнет пяти градусов тепла. Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр.

Ночью ожидается до четырех градусов тепла. Ветер 9 ноября будет слабый – 3-4 метра в секунду, возможны порывы до 8 м/с.

По области ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются слабые осадки – преимущественно морось. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, днем – 2-7 градусов выше ноля. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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