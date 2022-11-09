В Саратове 9 ноября прогнозируют до пяти градусов тепла и облачную погоду

Погода на 9 ноября в Саратове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра в Саратове ожидается пасмурный день, температура воздуха достигнет пяти градусов тепла. Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр.

Ночью ожидается до четырех градусов тепла. Ветер 9 ноября будет слабый – 3-4 метра в секунду, возможны порывы до 8 м/с.

По области ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются слабые осадки – преимущественно морось. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, днем – 2-7 градусов выше ноля. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.