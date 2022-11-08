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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:25

Бригада санавиации экстренно доставила двух тяжелобольных в Саратовскую ОКБ

Евгений Бадиков
фото: ОКБ

фото: ОКБ

Бригада санавиации экстренно доставила двух тяжелобольных в Саратовскую ОКБ.

В Областную клиническую больницу бригада врачей санавиации доставила пациента из Балаково. У 60-летнего мужчины диагностировали инфаркт миокарда. После постановки диагноза, мужчине потребовалась высокотехнологичная помощь и его вертолетом транспортировали в реанимацию ОКБ, где ему провели коронароангиография и стентирование артерии серда.

Саратовские врачи успели доставить в травматологический центр ОКБ еще одного пациента. Помощь потребовалась мужчине с сочетанной травмой после ночного ДТП под Балашовом. До этого он находился на лечении в районной больнице.

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