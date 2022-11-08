В боях на Украине погиб 45-летний рядовой из Саратовской области

Фото: Тагир Узбяков / Воскресенский район 64 / Telegram

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 45-летний житель Воскресенского района Саратовской области Тагир Узбяков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал администрации района.

Узбяков родился 10 сентября 1977 года, его жизнь оборвалась во время боев 29 октября. Прощание с солдатом состоится 9 ноября в полдень в селе Воскресенском по адресу Калинина, 41.

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