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НовостиПолитика8 ноября 2022 12:19

В боях на Украине погиб 45-летний рядовой из Саратовской области

Боец из Воскресенского района Саратовской области погиб 29 октября
Роман Хвалин
Фото: Тагир Узбяков / Воскресенский район 64 / Telegram

Фото: Тагир Узбяков / Воскресенский район 64 / Telegram

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 45-летний житель Воскресенского района Саратовской области Тагир Узбяков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал администрации района.

Узбяков родился 10 сентября 1977 года, его жизнь оборвалась во время боев 29 октября. Прощание с солдатом состоится 9 ноября в полдень в селе Воскресенском по адресу Калинина, 41.

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