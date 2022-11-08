фото: Архив КП

В Саратове до конца года отловят 2734 безнадзорных животных. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии Саратовской области.

Как сообщили 8 ноября в региональном управлении ветеринарии, в настоящее время внесены изменения в прогнозную численность поголовья, подлежащего отлову в 2022-2024 годах. Соответствующий приказ подписан 3 ноября. До конца года отловят на 756 безнадзорных животных больше, чем планировалось.

В текущем году показатель для областного центра составляет 1160 особей. Всего в регионе до конца года будет отловлено 2734 животных без владельцев.

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