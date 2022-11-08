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В Саратове уберут скандальный билборд с надписью «Я худею от сытого угря», расположенный на пересечении улиц Навашина и Танкистов.

Как сообщили в мэрии, такая реакция последовала после обращения саратовчанки. Есть ли в городе иные билборды такого содержания, в администрации пока не известно.

Напомним, ранее многих саратовцев возмутила провокационная надпись на рекламе суши-бара «Сытый угорь».

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