Фото: соцсети
В Саратове уберут скандальный билборд с надписью «Я худею от сытого угря», расположенный на пересечении улиц Навашина и Танкистов.
Как сообщили в мэрии, такая реакция последовала после обращения саратовчанки. Есть ли в городе иные билборды такого содержания, в администрации пока не известно.
Напомним, ранее многих саратовцев возмутила провокационная надпись на рекламе суши-бара «Сытый угорь».
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