фото: МЧС
В Лысогорском районе из-за короткого замыкания сгорел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
В Саратовской области еще один пожар произошел минувшей ночью. В Лысогорском районе, селе Большая Каменка примерно в 1:00 загорелся частный дом. Дома была семья с двумя детьми.
Первой заметила пожар мать, проснувшись от треска горящей кровли. Разбудив домочадцев, женщина вместе с ними эвакуировалась на улицу. Дом сгорел полностью.
Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
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