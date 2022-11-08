фото: МЧС

В Лысогорском районе из-за короткого замыкания сгорел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В Саратовской области еще один пожар произошел минувшей ночью. В Лысогорском районе, селе Большая Каменка примерно в 1:00 загорелся частный дом. Дома была семья с двумя детьми.

Первой заметила пожар мать, проснувшись от треска горящей кровли. Разбудив домочадцев, женщина вместе с ними эвакуировалась на улицу. Дом сгорел полностью.

Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

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